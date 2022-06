In der Nacht auf Mittwoch ist der Mond zum ersten Mal in diesem Jahr wieder ein sogenannter "Supermond" gewesen. Über Freiburg stand er gelb-golden am Himmel. In solchen Nächten erscheint der Mond größer und heller als sonst. Wissenschaftler erklären das mit seiner ellipsenförmigen Umlaufbahn. Der Mond ist ein Supermond, wenn er der Erde näher ist.