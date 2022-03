Am Olympiastützpunkt in Freiburg trainiert Biathletin Leonie Walter

Gold bei den Paralympics 2022 in Peking - dafür hat Leonie Walter lange trainiert. Sie ist in St. Peter im Schwarzwald (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) aufgewachsen und wohnt zurzeit in der Nähe des Olympiastützpunkts in Freiburg.