Große Kolonialismus-Ausstellung in Freiburg

Auf die Spuren der Kolonialzeit will sich eine Ausstellung im Freiburger Augustinermuseum begeben. Es soll ein kritischer Blick auf Freiburgs Rolle in dem Zusammenhang sein.

Die Ausstellung trägt den Titel "Freiburg und Kolonialismus: Gestern? Heute!" und ist vom 25. Juni 2022 bis 11. Juni 2023 zu sehen. Sie hängt mit "Handle with care - Sensible Objekte der Ethnologischen Sammlung" zusammen, das bis 22. Januar 2023 im "Museum Natur und Mensch" zu sehen ist.

Die Stadt Freiburg setzt sich mit ihrer eigenen Vergangenheit während des Kolonialismus auseinander. Gezeigt werden 320 Exponate, 100 ethnologische Objekte sowie historische Dokumente und Gegenstände mit kolonialem Hintergrund. Auch Freiburgerinnen und Freiburger seien daran beteiligt gewesen, dass in dem damaligen Kolonialgebiet Deutsch Südwestafrika, dem heutigen Namibia, Menschen unterdrückt und ausgebeutet wurden, heißt es in der Mitteilung. Kritisch wird auf die Rolle einzelner Kolonialbeamter in der gewaltgeprägten Geschichte des ehemaligen "Schutzgebietes" geblickt.

Erstmals Blick auf eine Stadtgesellschaft

Dass auch die Wissenschaft koloniales Gedankengut verbreitete, soll ebenso aufgezeigt werden. Das ehemalige Museum für Natur- und Völkerkunde erhielt nach seiner Gründung im Jahr 1895 viele Objekte, die gewaltsam erworben worden waren. Die Ausstellung macht anschaulich, wodurch sich die Freiburger Bevölkerung dem Kolonialismus nur schwer entziehen konnten: der Genuss von Kaffee, Tee und Südfrüchten, das Tragen von Baumwollkleidung. Die Ausstellung ist deutschlandweit eine der ersten, die den Kolonialismus mit Blick auf eine Stadtgesellschaft aufarbeitet, heißt es in der Ankündigung.