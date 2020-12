Kinderschatzsuche im Bergwerk Teufelsgrund im Münstertal

Die Kinder bekommen einen Schlägel und ein Eisen und dürfen selbst versuchen, die Wand abzutragen. Gar nicht so einfach. Kein Wunder, dass die Bergleute früher nur drei bis fünf Zentimeter am Tag vorankamen. Eine wahnsinnig schwere Arbeit für sie. Auch die Kinder strengen sich an. Wer einen Schatz finden will, der gibt natürlich nicht auf.