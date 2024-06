In großer Zahl sind sie die Feinde von Weinreben: Engerlinge, die an Rebwurzeln knabbern. Um deren Population zu bestimmen, werden dieses Jahr am Kaiserstuhl 1150 Löcher gegraben.

Spatenbreit, ein Meter lang und rund dreißig Zentimeter tief sind die Probelöcher. SWR Leon Löffler Biologe Niklas Samuel lockert die Erde auf, um darin die weißen Engerlinge erkennen zu können. SWR Leon Löffler Zwischen diesen Rebreihen auf der Gemarkung Bickensohl ist ein Grabungspunkt. SWR Leon Löffler