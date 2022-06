Eine kleine Delegation aus Freiburg besucht die ukrainische Partnerstadt Lwiw. Oberbürgermeister Martin Horn möchte so die Verbundenheit und Solidarität ausdrücken und mit den Verantwortlichen in Lwiw besprechen, was die Freiburger Partnerstadt jetzt am dringendsten aus Deutschland benötigt. Diese Bildergalerie dokumentiert die Reise.