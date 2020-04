Mit einem lila Stoffbanner machen in Freiburg Unbekannte auf die Terroropfer von Hanau aufmerksam. Das mit den Vor- und Nachnamen der getöteten Menschen versehene Stofftuch ist an der Eisenkonstruktion am Luisensteg befestigt, der die Dreisam und einen Radweg überquert. Über den Namen mahnt eine in Englisch verfasste Inschrift: "Say Their Names", Sagt Ihre Namen – gesehen von Klaus Müller-Williams

SWR Klaus Müller-Williams