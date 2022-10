Forchheim feiert Erntedank mit der Landesbischöfin

per Mail teilen

Kohlrabi, Karotten und Äpfel: Der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband hat in Forchheim zur Erntedank-Feier geladen. Mehr als 100 Gäste sind zu dem Gottesdienst gekommen.

Erntedank-Feier in Forchheim (Kreis Emmendingen)

Gemüse und Obst am Altar

Alle Generationen sind bei dem Gottesdienst in einer Scheune in Forchheim (Kreis Emmendingen) vertreten gewesen. Die Feier haben die Landesbischöfin Heike Springhart und Pfarrer Peter Schock geleitet. Er ist Leiter des Kirchlichen Dienstes auf dem Land der Evangelischen Landeskirche in Baden.

Scheune statt Kirche

Statt in einer Kirche wurde der Gottesdienst in einer Scheune gefeiert. Dazu hatte der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband auf das Gelände des Betriebs der Familien Martin und Edmund Weis geladen.