Das Bahnhofsgelände in Seebrugg wird vom Verein 3-Seenbahn verwaltet. An diesem Wochenende fand hier das Bahnhofsfest statt.

Einmal erleben, wie und mit welchen Mitteln die Menschen in der Nachkriegszeit am Bahnhof in Seebrugg gearbeitet haben. Das konnten Besucherinnen und Besucher an diesem Wochenende.