Archivbilder der Deportation von Jüdinnen und Juden aus Kippenheim (Ortenaukreis) ins Konzentrationslager in Gurs, Südfrankreich. Zu sehen ist die Abholung der Familie von Dr. Kurt Salomon Maier. Er war zehn Jahre alt, die Familie konnte aus dem Lager Gurs heraus 1941 in die USA auswandern. Maier lebt heute in Washington D.C.

Förderverein Ehemalige Synagoge Kippenheim e. V.