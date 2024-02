Der historische Narrensprung durchs Schwarze Tor hat in Rottweil am Rosenmontag Tradition. Das bunte Treiben im mittelalterlichen Stadtkern vesetzt die Stadt in den närrischen Ausnahmezustand und lockt auch dieses Jahr wieder Tausende Besucher an.

Mit lächelnden Larven und "Gschell" an schweren Schellenriemen geht's durch den mittelalterlichen Stadtkern von Rottweil. SWR Hardy Faisst Einer der Höhepunkte in der schwäbisch-alemannischen Fastnacht: Narren ziehen am Fastnachtsmontag durch Rottweil. Berühmt sind die Narren dort für ihre wilden Sprünge, die sie mit Stangen vollführen. SWR Hardy Faisst Mit Fransen oder zum Kleid passendem Schirm, Gschell und Körben voller Bonbons ziehen die Narren durch Rottweil. "Huhuhu" tönt traditionell ihr Narrenruf. SWR Hardy Faisst Das Schwarze Tor ist Teil der einstigen Stadtbefestigung der Stadt Rottweil. Es ist eines der bekanntesten Wahrzeichen der Stadt und Ausgangspunkt für den Rottweiler Narrensprung. SWR Hardy Faisst Narren ziehen am Fastnachtsmontag durch Rottweil. Beim historischen Narrensprung darf natürlich der Federahannes, eine Rottweiler Narrenfigur, nicht fehlen. SWR Hardy Faisst