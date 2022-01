Viele Menschen haben sich während der Corona-Krise ein tröstendes Kuscheltier angeschafft. Doch manch eines wird nun am Straßenrand ausgesetzt - so wie hier in Freiburg, dokumentiert von Marion Eiche. Dieser herzige Elefant wird allerdings sicher rasch eine neue Besitzerin oder Besitzer gefunden haben ...

SWR Marion Eiche