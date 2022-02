50 Jahre Anti-Atomkraftbewegung Wyhl

Das Archivbild vom 20. Februar 1975 zeigt Wasserwerfer der Polizei im Einsatz gegen den gewaltlosen Widerstand von Demonstranten in Wyhl. Mehrere hundert Polizisten haben am 20. Februar 1975 das von badischen und elsäßischen Umweltschützern besetzte Baugelände für das Kernkraftwerk in Wyhl geräumt.

dpa Bildfunk Lutz Rauschnick