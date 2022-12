Rund 1,2 Million Menschen besuchten in diesem Jahr den Freiburger Weihnachtsmarkt. Auch die Veranstalter des Weihnachtsmarktes an der Ravennaschlucht sind zufrieden. Die Bilanz.

Der Veranstalter des Freiburger Weihnachtsmarktes spricht in diesem Jahr bislang von rund 1,2 Million Besucherinnen und Besuchern. Damit kann der Weihnachtsmarkt an die Besucherzahlen von 2019 anknüpfen. Vor der Corona-Pandemie waren es ebenfalls rund 1,2 Million.

Man sei sehr zufrieden mit der Saison, sagt Thomas Barth von der Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe (FWTM). Auch Händler sprachen von guten Verkaufszahlen. Eigentlich hatte sich der Veranstalter 800.000 Besucherinnen und Besuchern zum Ziel an den 36 Weihnachtsmarkt-Tagen gesetzt. Noch nie war der Freiburger Weihnachtsmarkt so lange geöffnet wie in diesem Jahr. Nun sind es am 22.12.2022 bereits über eine Million.

Holger Männer verkauft seit fast 40 Jahren Christbaumschmuck in Freiburg. Für ihn sei der Verkauf sehr gut gewesen. SWR

Auch das neue Beleuchtungskonzept sei gut angenommen worden. Es gab weder Beschwerden noch schlechte Stimmung, so der Veranstalter. In diesem Jahr leuchtet die Weihnachtsbeleuchtung in der Kaiser-Joseph-Straße, der Bertoldstraße und der Rathausgasse fünf Tage kürzer. Also nur bis zum ersten Januar und nicht wie bisher üblich bis Dreikönig. Zusätzlich wurde die Betriebsdauer der Beleuchtung im Bereich des Weihnachtsmarktes von zwölf auf täglich acht Stunden reduziert.

Rekordzahlen auf dem Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht

Auch die Veranstalter des Weihnachtsmarktes in der Ravennaschlucht in Breitnau (Landkreis Breisgau Hochschwarzwald) sind zufrieden. Rund 50 Tausend Besucher verzeichnete der Markt bislang. Offizielle Zahlen gibt der Veranstalter erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt. Das Ticketsystem habe sich bewährt. Besucherinnen und Besucher mussten im Vorfeld Tickets buchen. Damit wurden lange Warteschlangen während der Stoßzeiten vermieden.

In diesem Jahr fand der Weihnachtsmarkt lediglich an drei Tagen pro Woche statt. Leider sei es nicht möglich, die Öffnungstage im nächsten Jahr auszuweiten, so der Veranstalter. Denn die Stände würden von Landwirten und Erzeugern aus der Region betrieben, die noch weitere Einnahmequellen haben.