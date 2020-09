per Mail teilen

Aufwändige Hygienekonzepte, deutlich weniger Besucher und eine durchwachsene Saison: Die Freibäder in Südbaden ziehen die Bilanz des Corona-Sommers. Nur negativ ist die aber nicht.

Ein Besuch im Freibad fühlt sich in diesem Jahr ein bisschen so angefühlt, als würde man eine Reise buchen. Fast überall muss man online reservieren, statt einfach mal so spontan ins Wasser zu springen. Manchmal ist der Ausflug schneller beendet als gewünscht, weil die nächste Schicht ins Bad möchte. Die Hygienekonzepte sind überall ein bisschen anders und wurden über die Zeit auch verändert. Für alle gilt aber: Es sind deutlich weniger Besucher ins Freibad gekommen als etwa im Vorjahr.

Insgesamt ein Verlustgeschäft

Wie groß der Unterschied ist, erklärt Marion Ürlings von der Stadtbau in Freiburg. Während sich dieses Jahr Mitte August 50.000 Menschen im Freiburger Strandbad aufgehalten haben, waren es im gleichen Zeitraum 2019 etwa 200.000 Besucher. Das bedeute einen Verlust von zusätzlich 400.000 Euro, so Ürlings.

Auch positive Effekte

Trotzdem war die Öffnung der Bäder in diesem besonderen Sommer wahrscheinlich wertvoller denn je - wenn schon der Urlaub ausfällt. Außerdem war es im Bad auch richtig schön leer. Das unterstreicht auch Florian Rizzo, der Betriebsleiter des Waldbads in Bad Säckingen (Kreis Waldshut). Die Einhaltung der Hygienregeln habe "wunderbar funktioniert", sagt er. Ins Waldbad kamen 25.000 statt 70.000 Besucher; in Villingen-Schwenningen waren es 46.000 statt 176.000.

Vereinzelt ohne Online-Reservierung

Einen ganz eigenen Weg ist das Terrassenbad in Lahr (Ortenaukreis) gegangen. Dort gab es keine Online-Reservierung, aber es wurden nicht mehr als 1.000 Badegäste eingelassen. Das war 13 Mal der Fall und sorgte für lange Schlangen und Diskussionen. Trotzdem ist sich die Lahrer Stadtverwaltung sicher, das bessere Modell zu haben. Die Rede ist von positiven Rückmeldungen der Badegäste. Das zeigen auch die Zahlen: Beim Terrassenbad ist der Rückgang deutlich geringer als bei anderen Bädern in der Region. Die Einnahmeverluste liegen demnach bei etwa 25 Prozent.