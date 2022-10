Am Montag ist die Landesgartenschau in Neuenburg am Rhein nach 164 Ausstellungstagen zu Ende gegangen. Rund 325 000 Besuche wurden (per Scanner) gezählt - deutlich weniger als ursprünglich erwartet. Am Mittwoch haben Stadt und Veranstalter trotz des heißen Landesgartenschau-Sommers eine positive Bilanz gezogen.