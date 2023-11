Schwul, trans, wiederverheiratet: KatholischOhneAngst zieht Bilanz nach 20 Monaten

"KatholischOhneAngst" und "OutinChurch"

Die Solidaritätserklärung "KatholischOhneAngst" knüpfte im März 2022 an die Kampagne "OutInChurch" an, bei der sich über 100 kirchliche Mitarbeitende öffentlich outeten und sich zu ihrer homo-, trans- oder bisexualität bekannten. Darunter waren Pfarrer, Religionslehrerinnen oder Ordensbrüder. Die ARD-Dokumentation "Wie Gott uns schuf", in der sich Gläubige öffentlich outeten, sorgte deutschlandweit für Aufsehen. Im Mai 2023 erschien in der ARD der zweite Teil "Wie Gott uns schuf - Nach dem ComingOut".