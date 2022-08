Mountainbike-Rennen Bike Giro: 260 Kilometer durch den Schwarzwald

per Mail teilen

Sogar aus Übersee gehen Fahrer an den Start: Das Mountainbike-Rennen "Bike Giro" startet wieder. Die Tour führt quer durch den Hochschwarzwald.

Knapp 260 Kilometer, 7.000 Höhenmeter, 250 Fahrerinnen und Fahrer: Am Notschrei bei Todtnau (Landkreis Lörrach) ist an diesem Donnerstag das Mountainbike-Rennen "Bike Giro" gestartet. Insgesamt vier Tage fahren Profis und Hobbyfahrer in Etappen quer durch den Hochschwarzwald, oft über schmale Trails.

Nach der ersten eher moderaten Etappe folgen zwei anspruchsvolle Etappen, zum Beispiel über Titisee, Lenzkirch und Schluchsee. Das Rennen endet am Sonntag nach der vierten Etappe in Grafenhausen (Landkreis Waldshut).

Das Startfeld beim "Bike Giro" vor zwei Jahren. SWR Kira Rutkowski

Überwiegend Männer starten beim Bike Giro

Rund 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Deutschland, Frankreich, der Schweiz, den Niederlanden und teils sogar aus Übersee haben sich angemeldet, zum Großteil Männer, es starten aber auch etliche Frauen.

Im vergangenen Jahr hatte sich Simon Stiebjahn aus Langenordnach bei Titisee-Neustadt den Gesamtsieg geholt. Er gewann das Mountainbike-Rennen über vier Tage schon zum dritten Mal. Bei den Frauen hatte Janine Schneider aus dem Klettgau gesiegt.