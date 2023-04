per Mail teilen

Schweißen, ausbessern, neue Räder testen: Beim Bikefestival in Freiburg kommen vor allem Mountainbike-Fans auf ihre Kosten. Die Region gilt mit ihren Trails als Bike-Mekka.

Von Freitag bis Sonntag heißt es biken, testen, feiern. Nach einer mehrjährigen Pandemie-Pause schlagen die Radlerherzen wieder höher. Das Bikefestival ist zurück, mit neuer Location auf dem Parkplatz des Dreisamstadions. Nigelnagelneue Räder reihen sich auf, Kartons mit Mountainbike-Helmen stapeln sich, Bremsen und Sattel glänzen in der Sonne, bunte Fahrradkleidung baumelt an den Ständen der rund 30 Aussteller.

Trails und Touren: Mountainbike leihen und los

Wer selbst strampeln möchte, kann an geführten Touren und Fahrtechnik-Workshops teilnehmen. Bunte Buchstaben auf hellen Holzschildern am Eingang des Festivalgeländes weisen den Weg zu den Mountainbike-Trails. Die "Borderline" ist eine von sechs Mountainbike-Strecken in der Nähe des Festivalgeländes. Gepflegt werden die Trails vom Verein Mountainbike Freiburg e.V..

E-Mountainbikes im Trend

Mit dem E-Motor die Berge im Schwarzwald rauf- und runterfahren, das wird immer beliebter. Einer der Aussteller auf dem Bikefestival bietet sogar einen Do-it-yourself-Bausatz an, mit dem jedes Rad in ein E-Bike verwandelt werden kann. "Die E-Bikes werden immer sportlicher, die werden von der Geometrie angepasst, dass man da nicht nur im Alltag von A nach B fährt, sondern dass man damit ernstzunehmenden Sport betreiben kann", erklärt Bikefestival-Organisator Patrick Hecklinger.

Ehrenamtliche stellen Bikefestival auf die Beine

Das Bikefestival gibt es seit 2013. In diesem Jahr findet es zum achten Mal statt. Ehrenamtliche des Vereins "Mountainbike Freiburg e.V." übernehmen die gesamte Organisation. Bis zum Festivalende, am Sonntagabend, werden tausende Besucherinnen und Besucher erwartet.