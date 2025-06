Während Naturschützer den Biber als Helden feiern, ärgert er manche Landwirte und Kommunen. Nun will das Land BW den Abschuss sogenannter "Problem-Biber" erleichtern.

In der Nähe von Eisenbach (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) haben Biber ein artenreiches Feuchtbiotop angelegt. Einige Kilometer weiter südlich, in St. Georgen (Kreis Waldshut), haben die Tiere einen Bach so hoch gestaut, dass Wasser auf das Gelände des örtlichen Umspannwerk geflossen ist. Sind die vielen Biber im Schwarzwald willkommene Helfer für den Artenschutz oder schon eine Plage? Die Meinungen gehen weit auseinander.

Amphibienforscher: Biber schafft neuen Lebensraum

Der Amphibienforscher Martin Welte vom Naturschutzbund Deutschland (NABU) in Eisenbach ist großer Biber-Fan: "Die Tiere machen hervorragende Arbeit. Sie schaffen wertvolle Lebensräume für Frösche, Insekten und Vögel." So hat Welte dank der Arbeit des Bibers erst kürzlich einen seltenen Schwarzstorch in Eisenbach gesehen.

Was manche als "Problem-Biber" bezeichnen, gibt es aus meiner Sicht nicht.

Für Welte überwiegt der Nutzen des Bibers für die Artenvielfalt deutlich, und Konflikte zwischen Biber und Menschen seien lösbar. Deshalb lehnt er den Abschuss des Bibers ab, genauso wie andere Naturschützer. Sie argumentieren, dass frei gewordene Reviere schnell von neuen Bibern besetzt werden - der Abschuss löse das Problem also nicht dauerhaft. Breite Uferstreifen sollten der Natur und somit den Bibern überlassen werden. Außerdem fordern sie mehr finanzielle Unterstützung für betroffene Landwirte, deren Felder beispielsweise überschwemmt werden und deren Ernten teilweise ausfallen.

Der Angler aus St. Georgen sieht Fischbestände in Gefahr

Ganz anders sieht das Klaus Lachner, Vorsitzender des Angelvereins St. Georgen (Kreis Waldshut). Er macht sich Sorgen um die heimischen Forellen: "Das aufgestaute Wasser wird durch die Biberdämme im Sommer zu warm für die Forellen." Dadurch würden die Fische leiden. So seien die Bestände der gefährdeten Arten bereits zurückgegangen.

Lachner berichtet auch von Problemen für die Infrastruktur: "Im Ort staut der Biber ein Bächlein regelmäßig an. Einmal ist ein Damm durchgeweicht - das dahinter liegende Umspannwerk war bereits kurzzeitig überschwemmt." Deshalb sollte der Biber "zur Not" auch gejagt werden können.

Zur Not muss man die Biber jagen.

"Problem- Biber": Wird der Abschuss erleichtert?

Angesichts der wachsenden Biberpopulation und zunehmender Konflikte will das Land Baden-Württemberg den Abschuss so genannter "Problem-Biber" erleichtern. Bislang war die Tötung streng reguliert und nur als letztes Mittel möglich.

Nach Angaben des Staatssekretärs im Umweltministerium, Andre Baumann (Grüne), plant die Landesregierung eine entsprechende Verordnung. Wenn mildere Maßnahmen nach vier Wochen keine Wirkung zeigen und technische Schutzmaßnahmen nicht greifen, können sogenannte Problem-Biber abgeschossen werden, so Baumann. Besonders betroffen seien Orte, an denen Biberdämme Hochwasserschutzbecken, Eisenbahnlinien oder Kanäle gefährden. Außerdem soll eine Clearing-Stelle eingerichtet werden, die den Ausgleich mit den Betroffenen suchen soll.

Kritik und Alternativen

Das Land Baden-Württemberg setzt bereits auf präventive Maßnahmen wie Plastikrohre in Dämmen oder Biberschutzmatten an Ufern. Aus einer kleinen Anfrage der SPD an den Landtag Baden-Württemberg geht hervor, dass in den letzten fünf Jahren über die Landschaftspflegerichtlinie rund 1,5 Millionen Euro für Bibermaßnahmen ausgegeben worden sind. Allein für Materialkosten zur Konfliktvermeidung wurden dabei etwa 517.000 Euro bereitgestellt.

Interessensausgleich schaffen

Der Biber ist in Baden-Württemberg wieder heimisch und bleibt ein Symbol für den Konflikt zwischen Naturschutz und Landnutzung. Während die einen in ihm einen Helden für die Artenvielfalt sehen, kämpfen andere mit den Folgen seiner Aktivitäten.