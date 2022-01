BI will kein neues Gasthaus bei Oppenau

per Mail teilen

Die vergangenen Wochenenden haben es gezeigt: passt das Wetter, dann ist entlang der Schwarzwaldhochstraße richtig was los. Zeitweise gab es sogar ein Verkehrschaos. Ideen der Stadt Oppenau, da oben am sogenannten „Rossbühl“, am Start- und Landeplatz für Gleitschirmflieger, ein neues Gasthaus zu bauen, stoßen deshalb auf Kritik. Ein Gasthaus würde noch mehr Menschen anlocken. Es wurde sogar eine Bürgerinitiative gegründet. Die Gasthaus-Gegner fürchten nämlich weiteren Verkehr und wollen kein zusätzliches Ausflugsziel. Aus dem Oppenauer Rathaus heißt es inzwischen: es gebe derzeit nicht einmal ein Konzept. Ulf Seefeldt berichtet