Schwarzwälder Schinken darf auch so heißen, wenn er außerhalb des Schwarzwalds aufgeschnitten und verpackt wird. Das hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe entschieden.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat damit die Beschwerde des Schutzverbands der Schwarzwälder Schinkenhersteller zurückgewiesen, wie am Dienstag bekannt geworden ist. Schwarzwälder Schinken darf dieses Etikett tragen, auch wenn er nicht im Schwarzwald, sondern zum Beispiel in Norddeutschland geschnitten und verpackt worden ist. Der Schutzverband der Schwarzwälder Schinkenhersteller in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) ist also mit seiner Beschwerde dagegen gescheitert. Der Verband wollte eine genauere Spezifikation der geschützten geografischen Angabe durchsetzen und beantragte dies schon 2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt.

Rechtsstreit hielt 16 Jahre lang an

Dieser Fall beschäftigt seit mehreren Jahren die Justiz. Schon mehrere Gerichte haben darüber entschieden, unter anderem das Bundespatentgericht und der Europäische Gerichtshof. Im Jahr 2019 entschied das Bundespatentgericht schließlich gegen den Schinkenherstellerverband, woraufhin dieser Rechtsbeschwerde beim BGH einlegte. Die Beschwerde hatte aber keinen Erfolg. Der BGH fand keine Rechtsfehler bei der Beurteilung des Bundespatentgerichts. Demnach muss Schwarzwälder Schinken weder zur Wahrung der Qualität noch zur Gewährleistung von Ursprung oder Kontrolle der Spezifikation zwingend im Schwarzwald aufgeschnitten und verpackt werden. Mit der Entscheidung des BGH ist der Fall nun rechtskräftig entschieden.