Der diesjährige Peter-Huchel-Preis für deutschsprachige Lyrik geht an den 1965 in Tailfingen (Zollernalbkreis) geborenen und in Dresden lebenden Lyriker Marcel Beyer. Ausgezeichnet wird er für seinen bei Suhrkamp erschienen Gedichtband "Dämonenräumdienst". Der mit 10.000 Euro dotierte Peter-Huchel-Preis wird voraussichtlich am 21. Mai 2021 in Staufen im Breisgau (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) verliehen. Bei dieser Gelegenheit soll auch die Verleihung des Peter-Huchel-Preises 2020 nachgeholt werden, die im letzten Jahr coronabedingt abgesagt werden musste. Der Preisträger im Jahr 2020 war Henning Ziebritzki. Preisstifter sind der Südwestrundfunk und das Land Baden-Württemberg.