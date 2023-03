Elsässischer Weinbauverband stimmt für Bewässerungsanlagen

per Mail teilen

Nach jahrelangem Streit hat der elsässische Weinbauverband für Bewässerungsanlagen in Weinbergen gestimmt. Noch ist das im Elsass verboten. Doch die Trockenheit ist ein Problem.

Der Boden in den Weinbergen im elsässischen Wettolsheim ist im März schon viel zu trocken, und der Regen lässt auf sich warten. Jacques Stentz, Winzer in Wettolsheim, ist sich sicher, "vor Ende Mai, Anfang Juni regnet es nicht mehr, der Wassermangel wird zunehmend zum Problem."

Ruf nach Bewässerung ist im Elsass eine kleine Revolution

Der Winzer ist wegen der zunehmenden Trockenheit für Bewässerungssysteme in den Reben, so wie die Mehrheit der elsässischen Winzer, die nun für die Abschaffung des bisher geltenden Bewässerungsverbots gestimmt haben. Im Elsass ist das Votum der Winzer das Ergebnis einer jahrelangen kontroversen Diskussion. Darf man Reben bewässern in Zeiten, da Grundwasser knapp wird?

In Baden-Württemberg sind Bewässerungsanlagen schon im Einsatz

Die elsässischen Winzer wollen bei extremer Trockenheit nun auch Tröpfchenbewässerungsanlagen einsetzen, wie sie in Baden-Württemberg schon seit 2002 erlaubt sind. In den vergangenen zehn Jahren wurden sie auf deutscher Seite bei rund 40 Prozent der neu gepflanzten Rebflächen gefördert.

"Maßvolles Bewässern ist die Zukunft"

"Die Landwirtschaft verbraucht fast die Hälfte des in Frankreich verbrauchten Wassers – für sechs Prozent der landwirtschaftlichen Flächen", sagt Daniel Reininger von der Naturschutzorganisation Alsace Nature, und macht deutlich, "dass es undenkbar ist, überall zu bewässern. Ich denke, das maßvolle Bewässern ist die Zukunft."



Das wird aber noch dauern: Das Institut, das die Produktionsbedingungen der Weine überwacht, muss zustimmen. Frühestens in fünf oder sechs Jahren könnten im Elsass erste Reben bei Trockenheit bewässert werden.

