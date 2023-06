Bewährungsstrafe für Geflüchteten aus Freiburger LEA

per Mail teilen

Das Amtsgericht Freiburg hat einen 21-jährigen Geflüchteten zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Der Mann hatte Mitbewohner in der Landeserstaufnahme mit einer Eisenstange angegriffen.

Diebstahl, gefährliche Körperverletzung und Widerstand gegen die Polizei lauteten die Anklagepunkte gegen den Geflüchteten. Anfang Dezember war der Mann aus Marokko in der Freiburger Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) angekommen. Nach wenigen Tagen wurde er allerdings bei einem Diebstahl von der Polizei gestellt. Zwei Tage später schlug er - auch das sah das Gericht als erwiesen an - betrunken auf einen anderen Geflüchteten mit einer Eisenstange ein, die er von seinem Bettgestell abgeschraubt hatte.

Wollte sich der Angeklagte in der Haft umbringen?

Die Polizei wollte ihn festnehmen, er widersetzte sich aber. In der Gefängniszelle kam es dann zu einem Zwischenfall, wie im Lauf der Verhandlungen bekannt wurde. Weil die Polizei befürchtete, dass er sich mit der Kordel seines Pullovers selbst erwürgen wollte, warf sich ein Beamter auf den Angeklagten. Daraufhim wurden dem Mann die Kleider vom Körper geschnitten. Ob er dabei aber verstand, warum das passierte, blieb bis zuletzt unklar. Die Anweisungen und Aufklärung der Polizei konnte er nicht verstehen, da er kein Deutsch spricht. Der Angeklagte kann sich nach eigener Aussage an nichts mehr erinnern, weil er zu betrunken war.

Bewährungsstrafe schon größtenteils abgesessen

Für seine Vergehen verurteilte die Richterin den Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten auf Bewährung. Beide Seiten könnten noch in Berufung gehen. Seit sechs Monaten sitzt er bereits in Untersuchungshaft. Wenn er in den nächsten zwei Jahren nicht auffällig wird, muss er die fehlenden beiden Monate nicht antreten.

Größere Auseinandersetzungen in der LEA im Januar

In der LEA war es auch im Januar zu mehreren Schlägereien gekommen. Zu diesem Zeitpunkt saß der Angeklagte aber bereits in Haft. Daraufhin hatte das Regierungspräsidium Freiburg Konsequenzen angekündigt. Inzwischen wurde das Sicherheitspersonal aufgestockt und die Kontrollen am Eingang intensiviert. Außerdem wurden sogenannte Panikknöpfe eingeführt. Sie können von Bewohnern und Mitarbeitern gedrückt werden um Sicherheitspersonal zu rufen. Auch die Zäune wurden erhöht.

Mehr Freizeitangebote für die Geflüchteten - Lage entspannt

Neben Sicherheitsmaßnahmen sollen die Bewohner aber auch mehr Freizeitangebote bekommen. Mangelnde Beschäftigung wurde als ein Grund für die angespannte Stimmung ausgemacht. Nun wurde ein Sportplatz wieder eröffnet und es gibt mehr Programm in der Einrichtung. Außerdem wurde eine Jugendbetreuerin eingestellt. Nach Aussage des Regierungspräsidiums soll sich die Lage in der LEA inzwischen entspannt haben, auch wenn es immer wieder kleinere Streitereien gebe.