Betrunkener randaliert in Bäckerei

Ein betrunkener Mann hat am Mittwochmorgen in einer Bäckerei in Appenweier im Ortenaukreis für Aufsehen gesorgt. Er musste vorübergehend festgenommen werden. Der stark alkoholisierte Mann hatte in der Bäckerei nach Auskunft der Polizei zunächst eine Angestellte angepöbelt. Doch damit nicht genug: anschließend legte er sich mit einem Kunden an. Das Ganze gipfelte darin, dass er dem Mann einen Faustschlag versetzte. Was er allerdings nicht wusste: sein Gegenüber war ein Polizist in Zivil. Entsprechend wusste sich der Beamte zu wehren. Er konnte den Mann, der übrigens über zwei Promille Alkohol im Blut hatte, überwältigen und festhalten und seine Kollegen anrufen. Der Faustschlag gegen den Polizisten wird natürlich Folgen haben: die Staatsanwaltschaft ermittelt.