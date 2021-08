per Mail teilen

Mit über drei Promille Alkohol im Blut hat die Polizei am Sonntag in Gengenbach im Ortenaukreis eine Autofahrerin erwischt. Die Beamten hatten von einer Zeugin gegen 17:30 Uhr einen Tipp bekommen. Die betrunkene Frau sei in ihren Wagen gestiegen und davongefahren. Die Polizeistreife startete daraufhin die Suche nach der alkoholisierten Pkw-Fahrerin. Wenig später konnte die Frau gestoppt werden. Ein Test des Atemalkohols brachte den erstaunlichen Wert dann zu Tage. Die Frau ist ihren Führerschein erst einmal los.