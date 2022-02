Corona-Testzentren: Millionen-Betrug von Lörrach bis Karlsruhe

Die Polizei hat sechs Männer festgenommen. Sie sollen bei der Abrechnung von Corona-Bürgertests auch im Raum Lörrach betrogen haben.

Rund 200 Kriminalbeamte aus Karlsruhe, Freiburg und Lörrach haben am Dienstag zahlreiche Razzien in Karlsruhe und Südbaden durchgeführt. Die Beamten durchsuchten Wohnungen, Lokale, Büroräume und Teststationen und nahmen sechs Männer im Alter von 25 bis 33 Jahren fest. Zwei der Tatverdächtigen stammen aus Lörrach und Weil am Rhen. Der Vorwurf: Sie hätten in Testzentren weit mehr Tests abgerechnet als sie tatsächlich durchgeführt haben.

Millionschaden wohl auch in Lörrach

So sollen sie auch in der Region Lörrach/Weil am Rhein einen Schaden in Millionenhöhe verursacht haben. Die tatsächliche Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Aktuell seien 4,5 Millionen Euro von der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) an die Tatverdächtigen noch nicht ausgezahlt worden. Den Betrag hat die Staatsanwaltschaft Karlsruhe gepfändet.

Ermittler beschlagnahmen Bargeld und Schusswaffen

Bei den Razzien beschlagnahmten die Ermittler Bargeld in Höhe von 1,3 Millionen. Außerdem konfiszierten die Ermittler zwei Schusswaffen samt Munition sowie mehrere Autos und Wertgegenstände. Die Polizei und die zuständigen Gesundheitsämter haben mehr als 50 Teststationen zwischen Lörrach und Karlsruhe, die sie den Tatverdächtigen und ihren Mittelsmännern zurechnen, geschlossen.

Polizei ermittelt gegen zahlreiche Testzentren

Aktuell bearbeitet die Polizei in Baden-Württemberg zahlreiche Fälle möglichen Abrechnungsbetrugs bei Corona-Testzentren. Erst vor zwei Wochen war bekannt geworden, dass im Raum Mannheim/Heidelberg Corona-Tests im großen Stil abgerechnet worden sein sollen, die nie gemacht wurden.