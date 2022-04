Betroffenenbeirat hofft auf Aussage von Zollitsch

Der Betroffenenbeirat der Erzdiözese Freiburg für Opfer sexuellen Missbrauchs hofft darauf, dass sich der frühere Erzbischof Robert Zollitsch zu Taten während seiner Amtszeit äußert. "Wenn das Gutachten der Aufarbeitungskommission vorgelegt wird, wäre das eine gute Gelegenheit, Verantwortung zu übernehmen", sagte die Vorsitzende des Gremiums der Deutschen Presse-Agentur. Die Erzdiözese hatte am Mittwoch mitgeteilt, voraussichtlich am 25. Oktober das lange erwartete Gutachten zu Strukturen vorstellen zu wollen, die hundertfachen Missbrauch in Reihen der katholischen Kirche in Baden ermöglichten. Der heute 83 Jahre alte Zollitsch war von 2003 bis 2014 Erzbischof in Freiburg und zwischenzeitlich parallel Vorsitzender der katholischen Deutschen Bischofskonferenz. Sein Nachfolger als Erzbischof, Stephan Burger, hatte nach dem Bekanntwerden Hunderter Missbrauchsfälle gesagt, als Personalreferent der Erzdiözese und später als Erzbischof habe Zollitsch Fehler im Umgang mit Missbrauchsfällen und bei der Aufarbeitung begangen.