per Mail teilen

In der Schweiz haben 300 Menschen durch einen Gletscherabbruch ihre Häuser verloren. Den Verlust der Heimat befürchteten 2019 auch Menschen im Todtnauer Ortsteil Geschwend. Wie sie das Schicksal der Schweizer bewegt.

Im Lötschental in der Schweiz hat eine Lawine aus Sand, Gestein, Eis und Wasser das Dorf Blatten unter sich begraben. Die rund 300 Bewohnerinnen und Bewohner werden nie wieder zurück in ihre Häuser können. Kein Vergleich dazu war der 5,5 Tonnen Felsbrocken, der 2019 im Todtnauer Ortsteil Geschwend (Kreis Lörrach) vom Berg stürzte. Aber auch er sorgte dafür, dass Menschen - zumindest zeitweise - ihre Heimat verlassen mussten. "Da denkt man wieder zurück und denkt sich: Gott sei Dank ist bei uns nichts passiert", sagt Arnold Maier der gemeinsam mit seiner Frau Rosi 2019 evakuiert wurde.

Felssturz in Geschwend 2019: 70 Menschen wurden evakuiert

In Geschwend hat man die Naturkatastrophe im Lötschental schockiert verfolgt. Die Menschen hier fühlen sich den Opfern verbunden. Im März 2019 stürzte ohne Vorankündigung ein Felsbrocken auf den Hof eines Hauses in Geschwend. "Zuerst haben wir gedacht es ist ein Erdbeben", erinnert sich Behar Shatri, der damals mit seinem Sohn in der Wohnung spielte. Nur wenige Meter neben seinem Haus war ein riesiger Steinquader aufgekommen. Noch heute sieht man die Einschlaglöcher.

Aufwendig musste der Felsbrocken in Geschwend 2019 entfernt werden. SWR

Erst nach Monaten stellte sich damals durch ein Gutachten heraus: Es drohte noch mehr Gestein abzubrechen. Die Einwohner von Geschwend und ihre Häuser waren in akuter Gefahr. 70 Anwohner mussten ihre Häuser verlassen. Damals habe ihnen die Gemeinschaft im Dorf sehr geholfen, erzählt Arnold Maier. Alle hätten sich gegenseitig unterstützt. Diesen Zusammenhalt wünsche er auch den Menschen aus Blatten. Wie die Evakuierten dort, sind auch die Menschen in Geschwend damals in nahegelegenen Ferienwohnungen untergekommen.

Es war zuletzt Ruhe. Aber das Risiko ist natürlich immer da in Felsgebieten.

Felssicherung in Geschwend für vier Millionen Euro

Behar Shatri, dessen Zuhause damals von dem Felsbrocken nur knapp verfehlt wurde, hat die TV-Bilder aus dem Lötschental mit Angst verfolgt. "Man sieht was auch passieren kann", sagt er. Bis heute habe er immer ein mulmiges Gefühl wenn er Zeit auf dem Hof hinter dem Haus am Fuß des Berges verbringt. Dort wo damals der Fels runterkam.

Bis zu drei Monate mussten Shatri und die anderen Geschwender damals ihre Häuser verlassen. Bis die Sicherungsarbeiten beendet waren. In Geschwend wurden einzelne Felsen gesichert und ein 950 Meter langer Zaun errichtet, um das Dorf auch vor kleineren Abbrüchen zu schützen. Kosten: Vier Millionen Euro. Seitdem ist nichts schlimmes mehr passiert. "Man hofft natürlich, dass der Zaun hält", sagt Rosi Maier. Auf kleinere Abbrüche 2020 und 2021 reagierte Todtnau mit weiteren Sicherungsarbeiten.