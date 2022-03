Aufgrund der hohen Inzidenzen gilt ab Samstag erneut ein Besuchsstopp am Universitätsklinikum Freiburg und am Universitäts-Herzzentrum in Bad Krozingen. Nur in Ausnahmefällen sind vereinzelte Besuche möglich. Dies gilt für die Intensivstationen, die Palliativstationen, die Kinderklinik und die Geburtshilfe. Ambulante und stationäre Termine finden weiterhin wie geplant statt und sollten unbedingt wahrgenommen werden. Auch die Blutspendezentrale ist weiterhin geöffnet.