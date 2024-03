Nach Mordversuch an orthodoxem Juden: Entsetzen auch in Südbaden

In Lörrach reagiert Landesrabbiner Flomenmann schockiert auf den Mordversuch an einem Juden in Zürich. Ein Teenager hatte den Mann niedergestochen und lebensgefährlich verletzt.

Entsetzen auch in Südbaden, Landesrabbiner Flomenmann reagiert bestürzt: Er habe einen solchen Vorfall in der Schweiz bislang nicht für möglich gehalten. Die Tat hatte sich am Samstagabend in Zürich in der Nähe einer Synagoge ereignet. Das Opfer, ein 50-jähriger Mann, wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Neue Dimension antisemitischer Gewalt

Als Tatverdächtigen haben die Schweizer Behörden einen 15-jährigen Schweizer mit tunesischen Wurzeln in Untersuchungshaft genommen und sprechen von einem Terrorakt. In einem Video habe er sich zu der Tat bekannt und seine Solidarität mit der Terrororganisation IS erklärt, mit antisemitischem Gedankengut schlimmster Ausprägung, so der Züricher Regierungspräsident und Sicherheitsdirektor Mario Fehr am Montag in einem Interview mit dem Schweizer Fernsehen, SRF.

Zwar habe es seit dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 auch in der Schweiz mehr Übergriffe gegen jüdische Menschen gegeben, doch der Fall vom Samstag sei eine "neue Dimension", so der Israelitische Gemeindebund der Schweiz. Es sei der schwerste Angriff auf Juden in der Schweiz seit 20 Jahren.

Landesrabbiner Flomenmann erschrocken

In Südbaden zeigt sich Landesrabbiner Flomenmann tief besorgt darüber, wie viel Hass in einem so jungen Täter steckt. Er habe einen solchen Vorfall in der Schweiz bislang nicht für möglich gehalten. Dass es nun auch dort zu einem solchen Terrorakt gegen einen jüdischen Menschen gekommen sei, mache auf traurige Weise klar, in welche Richtung es nun auch im Nachbarland gehen könne.

Landesrabbiner Moshe Flomenmann SWR Peter Steffe

Kein Kuschelkurs bei der Aufarbeitung

Von der Schweizer Justiz erwartet Flomenmann ein wegweisendes Urteil. Gefragt seien die Behörden. Es dürfe bei der Aufarbeitung keinen Kuschelkurs geben, so der Landesrabbiner in Lörrach. Man müsse aufklären, wie sich der Täter so habe radikalisieren können. Für ihn sei tragisch, dass der Nahostkonflikt nach Europa gebracht werde, und jüdische Menschen dem, wie gerade in Zürich, zum Opfer fielen. Generell sei mehr Bildung und Aufklärung ein wirksamer Schlüssel, um derartige Taten verhindern können.

Mehr Bildungsarbeit gefordert

Die Idee, dem wachsenden Antisemitismus in Deutschland mit mehr Aufklärung zu begegnen, greift auch die Israelitische Gemeinde Freiburg auf. Deren Vorsitzende, Irina Katz, zeigt sich ebenfalls geschockt über die Radikalität eines so jungen Täters in der Schweiz. Um dem wachsenden Antisemitismus und Judenhass hier längerfristig etwas entgegenzusetzen, sei ein zweiter Fachtag gegen Antisemitismus in Freiburg in Planung. Auf Einladung der Israelitischen Gemeinde treffen sich am 21. März zur Vorbereitung rund 80 Interessierte aus verschiedenen Bildungseinrichtungen.

Jüdische Veranstaltungen in Freiburg seien ohne Polizeischutz schon länger nicht mehr denkbar, so Irina Katz. Daher sei es wichtig, dass der Schutz der Synagoge mit Unterstützung der Landesregierung deutlich verstärkt worden sei. Die Zusammenarbeit mit der Polizei in Freiburg laufe gut, so die Vorsitzende. Entsprechendes Sicherheitspersonal habe man verstärkt, um jüdische Gottesdienste oder öffentliche Veranstaltungen auf dem Platz der Alten Synagoge gemeinsam mit der Polizei zu schützen.

In Zürich wurde das Sicherheitsgefühl erschüttert

Am Sonntag waren die Sicherheitsvorkehrungen vor jüdischen Einrichtungen in der größten Stadt der Schweiz vorsorglich erhöht worden. Beat Jans, der aus Basel stammende Schweizer Justizminister, erklärte am Montag im Schweizer Fernsehen und im Onlinedienst X: "Wir akzeptieren in der Schweiz keine Form von Rassismus, keine Form von Antisemitismus und werden unseren Teil dazu leisten, dass sich das in der Schweiz nicht wiederholen kann."

Regierungspräsident Mario Fehr hatte am Montag die Echtheit des Videos bestätigt, in dem der 15-Jährige sich auf Arabisch zur Terror-Miliz IS bekennt und zum "weltweiten Kampf gegen Juden" aufruft. In dem Video droht der Teenager zudem mit einem groß angelegten Angriff auf eine Synagoge, der Tötung "möglichst vieler Juden" und damit, nicht-muslimische Menschen zu "massakrieren".