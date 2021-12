Bessere Zusammenarbeit nach Geothermieschäden

per Mail teilen

Nachdem es wegen Geothermie-Bohrungen nördlich von Straßburg auch auf deutscher Seite zu Schäden an Häusern gekommen war, soll die grenzüberschreitende Zusammenarbeit hier künftig verbessert werden. Die Menschen hätten das Vertrauen in die Geothermie verloren, sagte der Ortenauer Landrat Frank Scherer als Präsident des Eurodistriktrates. Das sei nicht gut. Die Geothermie dürfe kein negatives Image haben. Aber: allein auf deutscher Seite wurden nach Erdbeben 500 Schäden gezählt. Die Firma Fonroche hatte zu tief gebohrt. Wer für die Schäden aufkommt und wie viel die Versicherungen zahlen, sei noch unklar. Möglicherweise müssten die betroffenen Menschen juristisch vorgehen, um an ihr Geld zu kommen. Nach dem Wunsch des Eurodistriktrates, wäre ein grenzüberschreitendes Vorgehen hier sinnvoll.