Außergewöhnliche Camping-Locations im Schwarzwald

Camping boomt seit Corona. Wer etwas anderes sucht als einen gewöhnlichen Campingplatz, für den gibt es hier ein paar besondere Locations in Südbaden.

Baumzelt: Schlafen in drei Metern Höhe

Eigentlich stehen Zelte ja auf dem Boden. Nicht so im Schwarzwaldcamp am Schluchsee. Hier gibt es vier Zelte im Wald, die zwischen Bäume gespannt in der Luft hängen - in zwei Metern Höhe. Das Baumzelt "Willi" hebt sich nochmal besonders hervor: Es ist das einzige, das in drei Metern Höhe hängt. Hochkommen ist nicht das Problem - hier gibt es genügend Aufstiegshilfen - aber das Schlafen ist eine ziemlich wacklige Anlegenheit. In lauen Sommernächten kann die äußere wasserdichte Plane entfernt werden. Zurück bleiben ein Moskitonetz und eine freie Sicht auf die Baumkronen.

SWR-Reporterin Jasmin Bergmann hat für eine Nacht ein Baumzelt am Schluchsee getestet:

Übrigens: Beim Schwarzwaldcamp gibt es auch Tipis zum Übernachten und eine Gondel, die vor drei Jahren noch im französischen Skigebiet Gäste befördert hat.

"Sleep Cube": Ein Würfel in der Therme

"Sleep Cubes" stehen mittlerweile an ganz verschiedenen Orten in Deutschland. Sie sehen aus wie ein riesengroßer weißer Würfel mit durchsichtigen Wänden. Rein passt kaum viel mehr als ein Bett für zwei. Dafür geben die durchsichtigen Wände einem das Gefühl von mitten in der Natur zu schlafen. Oder, wie in Bad Krozingen (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald), schlafen mitten in der Therme. Denn im Thermalbad Vita Classica steht ein solches "Sleep Cube" von April bis Oktober draußen auf der Wiese zwischen den Liegestühlen. Im vergangenen Jahr stand ein Cube in Durbach (Ortenaukreis) mitten in den Weinbergen. Das wurde aber abgebaut, denn die Cubes wechseln immer mal wieder ihre Standorte, sagt der Betreiber Sleeperoo. Vorher am besten also nochmal auf der Internetseite von Sleeperoo nachschauen, ob das Cube wirklich noch am gewünschten Standort steht.

Die durchsichtigen Wände am "Sleep Cube" können mit einer blickdichten Plane abgedeckt werden. Sleeperoo

Wildcampen im Trekking-Camp

Campen mitten in der Natur - sogenanntes Wildcampen - ist in Deutschland verboten. Nicht aber in den Trekking-Camps. Hier darf ganz legal wild gecampt werden. Zwölf davon gibt es in ganz Baden-Württemberg; das Neueste liegt im Südschwarzwald beim Schauinsland (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) auf 825 Metern Höhe. Es bietet Platz für drei Zelte, hat eine Feuerstelle, ein Toilettenhäuschen und eine Wasserquelle. Wild, ja - spontan eher weniger. Der Stellplatz fürs Zelt muss vorher gebucht werden. Zwölf Euro kostet eine Nacht. Die genauen Koordinaten des Trekking-Camps bekommt man erst nach der Buchung. Und auch den Code fürs Türschloss am Toilettenhäuschen. Von Mai bis Oktober hat das Camp geöffnet.

Ein Film über das Trekking-Camp "Kohlerhau" im Südschwarzwald:

Glamping im "Bubble Tent"

Für diejenigen, die zwar campen, aber auf Luxus nicht verzichten wollen, wurde Glamping erfunden. Ein Wortspiel aus Glamourös und Camping. In Bad Dürrheim (Schwarzwald-Baar-Kreis) ist das möglich. Im Grünen mit Blick auf die Alpen steht ein Kugelzelt - das "Bubble Tent". Durch die durchsichtige Plastikfolie fast einmal ringsherum, ist es wie schlafen unter dem Sternenhimmel. Das Bubble Tent steht auf einem Kunstrasen, der auch gleichzeitig die private Sonnenterrasse ist mit Stühlen, einem Tisch und Sonnenschutz. Dusche, Toilette und Bistro gibt es im Apartmenthaus nebenan.