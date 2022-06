Beschuldigter klagt gegen Polizei-Einsatz

Der 61-jährige Mann, der im Februar in Efringen-Kirchen (Kreis Lörrach) einen Polizisten bei einer Verkehrskontrolle mit dem Auto umgefahren und schwer verletzt haben soll, klagt vor dem Verwaltungsgericht Freiburg gegen den Polizeieinsatz. Das bestätigte das Verwaltungsgericht. Zunächst hatte die Badische Zeitung darüber berichtet. Laut Verwaltungsgericht klagt er zum einen gegen die Verkehrskontrolle an sich. Zum anderen auch gegen Schüsse der Polizisten. Diese hatten auf den Beschuldigten geschossen und ihn verletzt, als er auf ihren Kollegen zufuhr. Wann es zu einer Entscheidung kommt, sei nicht absehbar. Auch dauerten die Ermittlungen im ursprünglichen Fall des umgefahrenen Polizisten an, so die zuständige Staatsanwaltschaft Karlsruhe.