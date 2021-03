per Mail teilen

Erst beschließen Bund und Länder über Ostern Ruhetage an Gründonnerstag und Karsamstag - und 24 Stunden später nennt das Bundeskanzlerin Angela Merkel einen „Fehler“ und nimmt den Beschluss zurück. Das Ergebnis: 24 Stunden lang Aufregung bundesweit, weil völlig unklar war, was Ruhetag bedeutet. Auch die Unternehmen und Betriebe in Südbaden sind betroffen. Ein Bericht von SWR-Reporterin Dorothee Soboll.