per Mail teilen

Der Täter der Scheunenbrände um Herbolzheim muss doch nicht ins Gefängnis. In einer Berufungsverhandlung hob das Landgericht Freiburg ein vorheriges Urteil des Amtsgerichtes auf.

Der ehemalige Feuerwehrmann aus Herbolzheim ist am Montag zu einer zweijährigen Jugendstrafe mit dreijähriger Bewährungszeit verurteilt worden. Damit erlässt das Landgericht Freiburg eine deutlich mildere Strafe als zuvor das Amtsgericht Freiburg. Dieses hatte im März eine zweieinhalbjährige Haftstrafe ohne Bewährung verhängt.

Gutachter bescheinigt Verurteiltem geringe Rückfallgefahr

Das Landgericht Freiburg begründete das Urteil unter anderem mit einer psychischen Ausnahmesituation und Lebenskrise des jungen Mannes zur Tatzeit, ausgelöst durch die Trennung der Eltern. Ein psychiatrischer Gutachter bescheinigte dem heute 21-Jährigen außerdem eine geringe Rückfallgefahr. Der Verurteilte muss zudem für die Schadenshöhe von rund eineinhalb Millionen Euro aufkommen.

Im März dieses Jahres war der ehemalige Feuerwehrmann am Amtsgericht Freiburg nach Jugendstrafrecht wegen Brandstiftung in acht Fällen zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft Freiburg und die Verteidigung waren nach dem Urteil in Berufung gegangen. Die Verteidigung forderte die Haftstrafe auf Bewährung - unter Berücksichtigung erzieherischer Aspekte - auszusetzen. Die Staatsanwaltschaft wiederum zog die Berufung zurück.