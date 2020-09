Der Bernauer "Resenhof" ist nach mehrmonatiger Umbaupause offiziell wiedereröffnet worden. Das Ausstellungskonzept des typischen Schwarzwälder Eindachhofes aus dem 18. Jahrhundert wurde nach 43 Jahren erstmals überarbeitet.

In der guten Stube des Resenhofs hängen Socken zum Trocknen überm Kachelofen, in der angrenzenden Küche ist es dunkel, nur das Feuer im Ofen scheint zu lodern: Die Leiterin der Bernauer Museen, Margret Köpfer, dreht an einem Schalter und zeigt, wie sich die Besucher unmittelbar in alte Zeiten zurückversetzen und die Dunkelheit, die in den alten Höfen herrschte, direkt erleben können. Im anschließenden Brunnenhaus werden zwei neue Themen präsentiert, die auf den ersten Blick erst einmal nichts gemein haben: Schlachten und Baden.

Im Stall des großen Eindachhofes wird das Augenmerk auf das Handwerk gelegt. Neu hinzu gekommen ist eine Werkstatt, die sich schon lange im Besitz des Museums befindet, erzählt Margret Köpfer: "Es ist die Schusterwerkstatt, die wir geschenkt bekommen haben und die lange eingelagert war." Da der Schuster nicht nur Schuhe gemacht hat, sondern auch andere Leder- und Sattlerarbeiten, war er ein wichtiger Handwerker auf den Schwarzwaldhöfen in alter Zeit.

Bernauer Museumsleiterin Margret Köpfer in der Schusterwerkstatt im "Resenhof" SWR Laura Könsler

Das Museum hatte viele Exponate, davon einige wurmstichig, manche doppelt und dreifach vorhanden – es wurde ausgemistet, aufgeräumt, neu angeordnet und so ein besserer Überblick geschaffen. Statt mit einem Museumsführer in Papierform durch die Räume zu gehen, können die Besucher nun Tafeln mit kurzen Texten in den Räumen lesen. Und ein Punkt, der der Leiterin der Bernauer Museen besonders wichtig ist: Alles wurde ins rechte Licht gerückt. "Mit dem neuen Ausstellungskonzept haben wir auch ein neues Lichtkonzept umgesetzt. Die Exponate sind jetzt besser beleuchtet: Ein ganzheitliches Konzept mit dem auch Stolperfallen besser als solche zu erkennen sind."

Neues Ausstellungs- und Lichtkonzept im "Rechen-Kabinett" des Resenhofs SWR Laura Könsler

Denn eines ist geblieben wie es war: Der alte Hof mit seinen knarzenden Schwellen und dicken Balken im Stall und dem darüber liegenden Heuboden soll den Besuchern hautnah einen Eindruck vermitteln, wie in den typischen Schwarzwaldhöfen von anno dazumal gelebt, gewirtschaftet und ums Überleben in rauen Zeiten gekämpft wurde.

Bürstenmacherei im Resenhof mit einer der ersten Stechuhren in der aufkommenden industriellen Bürstenfertigung SWR Laura Könsler

Wer den wieder eröffneten Resenhof in Bernau mit eigenen Augen sehen und hautnah erleben möchte - das Heimatmuseum ist bis Mitte November geöffnet, immer von Mittwoch bis Sonntag, jeweils von 14-17 Uhr.