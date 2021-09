Der Wahlabend im SWR Studio Freiburg

Ergebnisse, Analysen, Reaktionen: Am Sonntag, 26. September, berichten wir an dieser Stelle live über die Bundestagswahl - und nehmen besonders die südbadischen Wahlkreise in den Blick.

Wer holt das Direktmandat im Wahlkreis Schwarzwald-Baar? Und wer zieht über die Zweitstimmen in den Bundestag? Diese und andere Fragen beantworten wir am Sonntagabend. Dafür sind unsere Reporterinnen und Reporter vor Ort bei den Kandidierenden und berichten direkt über die Reaktionen auf die Hochrechnungen. Im Studio wird es besonders an drei Orten interessant: im Newsroom, im Nachrichtenstudio und bei der Live-Diskussionsrunde im Schlossbergsaal. Was passiert am Wahlabend im Studio Freiburg? An dieser Stelle finden Sie ab Sonntagnachmittag Vorberichte zum Wahltag und im späteren Verlauf des Abends Ergebnisse für die einzelnen Wahlkreise, Reaktionen von Politikerinnen und Politikern und Analysen. Bis dahin gibt es hier viele weitere Informationen rund um die Bundestagswahl 2021 - und natürlich unsere Themensammlung mit Blick auf die südbadischen Wahlkreise.