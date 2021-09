per Mail teilen

Freiwillige aus ganz Deutschland werden sich ab kommenden Sonntag im Stadtwald Freiburg wieder für die Artenvielfalt engagieren. In den zwei Einsatzwochen werden die Ehrenamtlichen in Handarbeit auf Feuchtwiesenbiotopen die aufkommende Fichtenverjüngung entnehmen und eine Traubeneichen-Pflanzung vorbereiten. Außerdem werden Weißtannen gepflanzt und vor Wildverbiss geschützt. Seit mehr als 20 Jahren helfen Freiwillige des Bergwaldprojektes bereits in Freiburg.