Die Todtnauer Hängebrücke ist erst seit drei Wochen geöffnet - und jetzt schon der erste Einsatz für die Bergwacht? Es war zum Glück nur eine Übung. Aber die hatte es in sich.

Rettungseinsatz in rund hundert Metern Höhe: Die Bergwacht Schwarzwald hat einen Notfall an der neuen Hängebrücke über den Todtnauer Wasserfall geprobt. In dem Übungszenario hatte sich eine Gleitschirmfliegerin mit ihrem Schirm in der Brücke verheddert und hing dort fest. Die Retterinnen und Retter mussten die Verunglückte am Freitagabend sichern, abseilen und dann aus der Schlucht hoch an die Straße transportieren.

Die 450 Meter lange Brücke ist als möglicher Einsatzort neues Terrain für die Bergwacht. "Die Höhe sind wir gewohnt", sagte Einsatzleiter Christoph Iwertowski. "Was hier ein großes Problem sein kann, sind scharfe Kanten, die unsere Seile und unsere Sicherheitsmaterialien im schlimmsten Fall zerschneiden könnten."

Bergretter Kilian Rotzinger (rechts) hat sich zu Stefanie Thoma abgeseilt - sie ist auch bei der Bergwacht, spielt dieses Mal aber die verunglückte Gleitschirmfliegerin. SWR Wera Engelhardt

Viele mögliche Einsatzlagen an der Hängebrücke

Das Team hatte bereits in den Tagen vor der großen Übung an der Brücke trainiert, um für einen echten Einsatz an der seit Pfingsten geöffneten Brücke vorbereitet zu sein. Das Gleitschirm-Szenario sei nur eine von vielen möglichen Einsatzlagen, sagte Einsatzleiter Iwertowski.

"Vielleicht will jemand protestieren oder ein besonderes Erlebnis auf Facebook posten. Man kann sich gar nicht vorstellen, was den Leuten einfällt."

Letztlich sei es für die Retterinnen und Retter aber auch zweitrangig, wie jemand an der Brücke in Not geraten ist. "Das Wichtigste ist: Wir können ihn da rausholen." Das Verfahren sei jetzt so weit erprobt, dass sich das Team gut vorbereitet fühlt, sollte es im Ernstfall zur Hängebrücke anrücken müssen.

Eine Gleitschirmfliegerin in Not - dieses Szenario hat die Bergwacht Schwarzwald an der Todtnauer Hängebrücke geprobt. SWR Wera Engelhardt

Ortsgruppen Notschrei und Todtnau beteiligt

Die vor über 100 Jahren gegründete Bergwacht gewährleistet im Auftrag des Landes den Rettungsdienst in schwer zugänglichen Gegenden des Schwarzwalds. An der Übung an der Todtnauer Hängebrücke waren Einsatzkräfte unter anderem der Ortsgruppen Notschrei und Todtnau beteiligt. Das von einem privaten Investor finanzierte Bauwerk gilt als neue Touristenattraktion im Schwarzwald.

Der SWR hat den Einsatz der Bergwacht mit der Kamera begleitet. Den Film sehen Sie an diesem Montag, 19. Juni, um 18:45 Uhr in der Landesschau Baden-Württemberg im SWR Fernsehen.