Die Bergwacht Schwarzwald hat am Samstag in Menzenschwand im Kreis Waldshut eine neue Rettungswache eröffnet. Bei der symbolischen Schlüsselübergabe war auch Innenminister Strobl vor Ort.

Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat die neue Bergrettungswache in Menzenschwand im Kreis Waldshut mit einer symbolischen Schlüsselübergabe feierlich in Betrieb genommen.

Nach mehr als zweijähriger Planungs- und Bauzeit bietet die neue Bergrettungswache Platz für Ausrüstung, Fahrzeuge und Schulungsräume für die rund 20 Ehrenamtlichen der Menzenschwander Ortsgruppe. Was vorher verstreut oder veraltet war, ist nun neu und unter einem Dach. So kann die Bergwacht noch schneller ausrücken.

Land beteiligt sich an Baukosten

Die Kosten für die neue Rettungswache liegen bei fast 600.000 Euro. 340.000 Euro stammen aus Fördermitteln des Landes. Innenminister Strobl sagte, jeder Euro sei sinnvoll investiert. Die Zahl der Einsätze der Bergwacht Schwarzwald hat sich in der Region in den vergangenen Jahren stark erhöht, außerdem wurden die Einsätze schwieriger, heißt es in einer Mitteilung. Umso wichtiger sei es daher, dass die rund 20 Bergretterinnen und Bergretter in Menzenschwand eine leistungsstarke Rettungswache haben.