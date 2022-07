Bergwacht Schwarzwald wird 100 und feiert auf dem Feldberg

per Mail teilen

Aus einem Naturschutzverein ist in einem Jahrhundert ein Rettungsdienst mit 20 Ortsgruppen und vielen Einsatzbereichen geworden. Grund genug für ein großes Fest am 23. Juli 2022.

Die Bergwacht Schwarzwald feiert im Jubiläumsjahr mit einem großen Aktionstag auf dem Feldberg, an dem es Einblicke in die Arbeit und Geschichte der Bergwacht geben soll.

Auf der SWR-Bühne am Haus der Natur gibt es ein abwechslungsreiches Programm. Ob Vorbereitung auf einen Wanderausflug oder wie Familien ihren Alltag mit dem Einsatz für die Bergwacht in Einklang bringen: Das Moderationsteam Dorothee Soboll und Robert Wolf kommt mit Ehrenamtlichen ins Gespräch und diskutiert mit Expertinnen und Experten sowie langjährigen Wegbegleitern. Mit dabei: die SWR1 Band mit Livemusik.

Auch neben der Bühne ist viel geboten: Auf der Blaulichtmesse stellen sich Partner der Bergwacht vor wie die Feuerwehr, die Polizei und Helikopter-Betreiber. Für 14:30 Uhr ist eine Helikopter-Vorführung mit Rettungswinde geplant; der Pilot, ein Notarzt und die zur Show gerettete Person sind anschließend auf der SWR-Bühne zu Gast.

Regionale Produkte von Direktvermarktern gibt es auf dem Naturparkmarkt, der sich auf dem Gelände befindet. Dort ist auch traditionelle Handwerkskunst aus dem Schwarzwald zu finden. Auch an die jüngeren Besucher wird gedacht: Am Kinder-Aktionsstand der Jugendbergwacht können sie einen Helden-Parcours durchlaufen und Aufgaben bewältigen.

Bergwacht-Film im SWR Fernsehen

Am Mittwoch, 20. Juli 2022, zeigt das SWR Fernsehen einen 30-minütigen Film in der Reihe "WerktagsHELDEN". Dort werden Alltagsheldinnen und -helden bei ihrer Arbeit begleitet. Der Film über die Bergwacht ist ab 18:15 Uhr zu sehen - und danach in der SWR Mediathek.

Multimediales SWR-Projekt

Im Frühjahr des Jubiläumsjahres haben SWR-Volontärinnen und -Volontäre der Bergwacht bereits eine fünfteilige Multimedia-Reportage gewidmet: