per Mail teilen

Trotz des Besucheransturms war es für die Bergwacht Schwarzwald mit zehn Einsätzen an den Weihnachtsfeiertagen ein relativ ruhiges Wochenende. Landeschef Adrian Probst hofft aber, dass sich die Besucher weiterhin vernünftig verhalten. „Wir appellieren an die Gäste, dass sie die markierten Wanderwege, Loipen und Schneeschuhtrails nutzen“, sagte Probst dem SWR. „Dadurch schonen sie die Wildtiere und machen Einsätze für die Bergwacht weniger aufwendig.“ Wegen des guten Wetters rechnet er damit, dass der Besucherandrang in den hohen Lagen des Schwarzwalds weiter anhält.