Bergwacht appelliert an Wintersportler

Wer zum Wandern, Skifahren oder Langlaufen im Schwarzwald unterwegs ist, sollte keine Zufahrten und Rettungswege blockieren. Daran appelliert die Bergwacht Schwarzwald. An mehreren der beliebten Ausflugsziele der Wintersportler wie an der Schwarzwaldhochstraße oder am Kandel würden zugeparkte Straßen und Busparkplätze immer wieder zu einem erschwerten Durchkommen der ehrenamtlichen Bergretter führen, so die Bergwacht in einer Mitteilung. Mit rund 100 Einsätzen verzeichnet die Bergwacht einen ereignisreichen Start der Wintersaison.