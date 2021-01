Quecksilber, Chrom, Arsen und Asbest lagern in der ehemaligen Deponie Stocamine. Seit 18 Jahren streitet man im südlichen Elsass, ob und wie der Giftmüll aus der Mine geholt wird - oder nicht.

Hoher Besuch auf dem Werksgelände von Stocamine im Südelsass: Als Ministerin ist Babara Pompili für die ökologische Energiewende in Frankreich zuständig. Pompili ist die erste Ministerin, die persönlich in die Mine hinuntersteigt. Hier lagern nach wie vor 42.000 Tonnen Giftmüll. Sie will sich ein eigenes Bild davon machen, ob der giftige Restmüll geborgen werden, oder endgültig in der Mine verbleiben soll.

Die französische Umweltministerin Barbara Pompili sagte bei ihrem Besuch der Deponie Stocamine: "Es geht um den wichtigen Schutz des Grundwassers im Elsass und natürlich um die Sicherheit der Menschen, die da unten arbeiten. Das ist keine leichte Entscheidung. Aber im Moment habe ich noch nicht viele Argumente gefunden, die mich dazu veranlassen, den Müll aus der Mine zu holen."

Beim Besuch der Ministerin haben Demonstranten ihre Forderung nach Bergung des gesamten Giftmülls bekräftigt. Die gegenteilige Andeutung der Ministerin hat die Demonstranten überrascht. Yann Fleury, Sprecher von "DeStocamine": "Wir haben wenigstens kleine Zugeständnisse erwartet. Etwa Verhandlungen, ob man noch 20 Prozent rausholt, um Regionalpolitiker, die Bevölkerung und uns zufrieden zu stellen. Aber es scheint sie hat bereits entschieden alles unter der Erde zu lassen. Das ist keine gute Lösung."

Ministerin Babara Pompili will Ende Januar endgültig über das Vorgehen in der Deponie Stocamine entscheiden.