Die Region Freiburg bietet für Natur-Liebhaber vielfältige Angebote, etwa den Schwarzwald, Kaiserstuhl oder das Zweitälerland. Auch die Naturschutzgebiete Jennetal und Berghauser Matten sind beliebte Ausflugsgebiete. Doch längst nicht alle halten sich dort an die Vorschriften.

Hoch über der Schönberg-Gemeinde Ebringen, südlich von Freiburg, befindet sich das fast 23 Hektar große Naturschutzgebiet Jennetal. Ein Eldorado für seltene, gar vom Aussterben bedrohte Vogelarten, sagt der ehrenamtliche Naturschutzwart Benno Kuhn. Der 82-jährige ehemalige Biologielehrer unterstützt mit 27 anderen engagierten Menschen die Naturschutzbehörde. Sei es durch Pflegemaßnahmen, Exkursionen, Vorträge und den Schutzdienst. Während im Jennetal hauptsächlich Einheimische spazieren gehen, ist das Naturschutzgebiet Berghauser Matten mittlerweile oftmals überlaufen.

Eine Feuerstelle befindet sich in unmittelbarer Nähe eines Naturschutzschildes auf dem steht, dass sie eigentlich verboten ist. Diese Feuerstelle hat das Team um Benno Kuhn "schon 100 Mal abgeräumt", erzählt der Naturschutzwart und mutmaßt, dass es dabei nicht bleibt. Dort finde man regelmäßig die Hinterlassenschaften illegalen Verhaltens: leere Flaschen, Holzreste, Toiletten-Papier...

Trotz Verbots werden im Naturschutzgebiet Berghauser Matten immer wieder Lagerfeuer gemacht SWR Sebastian Bargon

Wenn das orchideenreiche Naturparadies am Schönberg Bestand haben soll, müssten Besucher unbedingt auf Wegen und Pfaden bleiben, betont Benno Kuhn: "Die Leute gehen einfach querfeldein über die Wiesen und lagern an allen möglichen und unmöglichen Stellen." Speziell in diesem Gebiet wachse noch das Kalk-Kreuzblümchen, das im ganzen deutschen Südwesten anscheinend nirgendwo mehr vorkommt: "Es ist ganz stark in Gefahr, dass es hier auch verschwindet."

Querfeldein-Laufen gefährdet Kalk-Kreuzblümchen auf dem Schönberg bei Ebringen SWR Sebastian Bargon

Benno Kuhn und seine Mitstreiter im Streifendienst können Umweltsünder im Jennetal und auf den Berghauser Matten lediglich ermahnen. Im Notfall haben sie in ihren Handys die Nummern der zuständigen Polizeireviere gespeichert. Das ehrenamtliche Engagement im Naturschutzdienst ist für wahre Naturliebhaber eminent wichtig, sagt eine Frau, die sich gerne im Naturschutzgebiet am Schönberg aufhält. Denn "ohne die Naturschutz-Beauftragten würde es hier noch ganz anders aussehen."