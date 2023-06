Gleich mehrere schwere Gewitter sind in den vergangenen Tagen durch die Region gezogen. Der Landkreis Waldshut warnt vor Wanderungen in Teilen der Wutach- und Gauchachschlucht.

Mehrere Gewitter mit Sturmböen und Starkregen sind in den vergangenen Tagen durch die Region gezogen. Aus diesem Grund warnt das Landratsamt Waldshut in diesen Tagen vor Wanderungen in Teilen der Wutachschlucht und der danebenliegenden Gauchachschlucht (Kreis Waldshut).

Gerade an heißen Sommertagen sind die Schluchten bei vielen Wandererinnen und Wanderern aufgrund ihres kühlen Klimas besonders beliebt.

Gefahr durch Unwetterschäden

Wegen der Unwetter seien die Wanderrouten entlang des Ufers der Wutach und der Gauchach teilweise durch umgestürzte Bäume und kleine Erdrutsche blockiert, informiert der Landkreis. Außerdem bestehe auf diesen Routen Gefahr, von herabstürzenden Ästen verletzt zu werden.

Auch für Rettungskräfte im Notfall kein Durchkommen

Durch umgefallene Bäume auf Wegen und Straßen seien auch Rettungskräfte im Notfall kaum in der Lage, zu verletzten Personen durchzudringen. Daher sollen Wandererinnen und Wanderer den etwa 12 km langen Weg zwischen Schattenmühle und Wutachmühle vorerst meiden. Auch die Gauchachschlucht sei solange, bis die Aufräumarbeiten abgeschlossen sind, nicht sicher zu begehen.

Unsere Wetter-Reporterin Kristin Haub war am Freitag mit einem Ranger in der Wutachschlucht unterwegs. Zum Nachschauen ab der 25. Minute:

Besser alternative Wanderrouten nutzen

Wer trotzdem in den nächsten Tagen in der Wutachschlucht wandern gehen möchte, solle sich eher auf den östlichen Teil der Schlucht konzentrieren, wie etwa auf die Route von der Schattenmühle in Richtung Lenzkirch. Gute Alternativen in der Gegend seien auch die Rötenbachschlucht und die Haslachschlucht. Rund zwei Wochen würden die Aufräumarbeiten in der Wutach- und Gauchachschlucht andauern.

Wenn das Wetter und die Wanderwege dann wieder gut und freigeräumt sind, ist die Wutachschlucht wieder einen Besuch wert, wie in der Reihe Expedition in die Heimat zur Schluchtenwanderung in der Wutachschlucht der SWR Landesschau zu sehen ist:

Immer aktuelle Hinweise und Informationen zur Gefahrenlage in der Wutachschlucht gibt es auch auf dem twitter-Account des Wutachrangers Martin Schwenninger.

Brücken und Wege sind rutschigBitte gutes Schuhwerk und Stöcke utzen pic.twitter.com/jBMxevS0Xl

In der Wutachschlucht war es in der Vergangenheit schon zu mehreren Rettungseinsätzen gekommen, weil Menschen beim Wandern in den Schluchten abgestürzt waren. Erst im vergangenen Jahr musste in der Nähe von Bonndorf (Kreis Waldshut) eine Frau aus der Wutachschlucht gerettet werden.