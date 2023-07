"BeRadungs-Tour" der Arbeitsagenturen am Oberrhein

Berufsberatung unter freiem Himmel – eine neue Idee von den Arbeitsagenturen am Oberrhein. Seit Montag touren Berufsberaterinnen und -berater mit ihren Drahteseln durch Süd- und Nordbaden und machen Station auf Plätzen und in Parks. Startpunkt war in Lörrach.