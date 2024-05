Im Kreis Waldshut wird es künftig einfacher werden Fahrräder im Bus mitzunehmen. Nach Schweizer Vorbild wurden acht Busse am Heck mit Fahrradträgern ausgestattet.

Der Landkreis Waldshut und die Südbadenbusgesellschaft, SBG, starten ein Pilotprojekt, um Fahrräder künftig bequemer auch bei einer Busfahrt mitzunehmen. Bisher war die Fahrradmitnahme nur möglich, wenn im Bus überhaupt Platz dafür war.

Bequem und einfach - auch für Berufspendler

Das System erinnert an die Heckträger an Wohnmobilen: Fahrradfahrende können ihre Räder selbst senkrecht in die Halterung schieben. Jeder Bus hat am Heck dafür fünf Plätze. Zwei weitere Stellplätze sind mit mechanischen Hebehilfen versehen, damit auch schwere Fahrräder wie E-Bikes dort befestigt werden können. Der Landkreis will die Busse nicht nur für touristische Zwecke einsetzen. Laut Pressesprecherin des Landkreises sollen damit auch die Alltagsradfahrer und Berufspendler, die gerne mit dem Rad zur Arbeit fahren möchten, unterstützt werden.

Vorbild aus der Schweiz

Der Hersteller des Heckträgers kommt aus der Schweiz, wo solche Busse bereits im Einsatz sind. Die neuen Busse sollen den Hochrhein mit dem Schwarzwald verbinden. Sie fahren täglich und das ganz Jahr über auf der Strecke zwischen Waldshut und St. Blasien. Sie ersetzen damit die alten Fahrradbusse. Die waren nur am Wochenende im Einsatz. Dort mussten die Fahrräder eigens in einen zusätzlichen Anhänger geladen werden.